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Корне, Севастова, Крунич и Томлянович вышли во второй круг турнира в Брисбене

Теннис

Четвёртая ракетка турнира в Брисбене француженка Каролин Гарсия не смогла доиграть матч первого круга со своей соотечественницей Ализе Корне, отказавшись от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 6:3, 3:6. Следующей оппоненткой Ализе станет хорватка Мирьяна Лучич-Барони, переигравшая немку Татьяну Марию — 6:4, 4:6, 6:0.

Латвийка Анастасия Севастова (7) разгромила австралийку Саманту Стосур со счётом 6:1, 6:3, сербка Александра Крунич была сильнее немки Карины Виттёфт, а Айла Томлянович (WC), представляющая на турнирах WТА Хорватию, победила австралийку Дестани Айаву (WC) — 6:1, 6:4.

Брисбен (ж) 2018. 1-й круг
31 декабря 2017 года, воскресенье. 06:00 МСК
Каролин
Гарсия
Ализе
Корне
6:3 3:6 Rt
Брисбен (ж) 2018. 1-й круг
31 декабря 2017 года, воскресенье. 05:00 МСК
Татьяна
Мария
Мирьяна
Лучич-Барони
4:6 6:4 0:6
Брисбен (ж) 2018. 1-й круг
31 декабря 2017 года, воскресенье. 07:15 МСК
Карина
Виттёфт
Александра
Крунич
5:7 6:7
Брисбен (ж) 2018. 1-й круг
31 декабря 2017 года, воскресенье. 08:00 МСК
Саманта
Стосур
Анастасия
Севастова
1:6 3:6
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