Корне, Севастова, Крунич и Томлянович вышли во второй круг турнира в Брисбене

Четвёртая ракетка турнира в Брисбене француженка Каролин Гарсия не смогла доиграть матч первого круга со своей соотечественницей Ализе Корне, отказавшись от продолжения борьбы из-за травмы при счёте 6:3, 3:6. Следующей оппоненткой Ализе станет хорватка Мирьяна Лучич-Барони, переигравшая немку Татьяну Марию — 6:4, 4:6, 6:0.

Латвийка Анастасия Севастова (7) разгромила австралийку Саманту Стосур со счётом 6:1, 6:3, сербка Александра Крунич была сильнее немки Карины Виттёфт, а Айла Томлянович (WC), представляющая на турнирах WТА Хорватию, победила австралийку Дестани Айаву (WC) — 6:1, 6:4.