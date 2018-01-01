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Касаткина завершила борьбу в Брисбене в первом круге, проиграв Канепи

Теннис

Россиянка Дарья Касаткина проиграла эстонке Кайе Канепи (Q) в первом круге теннисного турнира в Брисбене, призовой фонд которого составляет $ 1 млн. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу 32-летней спортсменки.

Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. Канепи сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Касаткиной 1 подача навылет, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем круге эстонка встретится с Эшли Барти (Австралия) или Лесей Цуренко (Украина).

Брисбен (ж) 2018. 1-й круг
01 января 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Кайя
Канепи
Дарья
Касаткина
6:2 6:2
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