Халеп стартовала в Шэньчжэне с победы над Гиббз

Румынка Симона Халеп (1) преодолела первый круг турнира в Шэньчжэне с призовым фондом $ 750 тыс., не испытав особых проблем в матче с американкой Николь Гиббз (Q) — 6:4, 6:1.



Матч длился 1 час 9 минут. На счету Халеп 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Гиббз ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные и смогла выиграть 1 подачу соперницы.



В следующем круге первая ракетка мира сыграет с Дуань Инъин (Китай), которая накануне оказалась сильнее россиянки Евгении Родиной.