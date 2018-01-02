Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с немкой Николой Гойер обыграла китаянок Цзяци Кан и Чжан Шуай (WC) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

За выход в полуфинал соревнований Блинкова и Гойер поспорят с американкой Николь Гиббз и канадкой Кэрол Чжао.

Россиянка Евгения Родина и представительница Черногории Данка Ковинич проиграли чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой (1) со счётом 2:6, 2:6.