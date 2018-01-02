Монтейро с пятого матчбола одолел Бемельманса на турнире в Пуне

Бразильский теннисист Тьяго Монтейро (Q) пробился во второй круг турнира в Пуне, в трёх партиях обыграв представителя Бельгии Рубена Бемельманса со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (10:8). Продолжительность поединка составила 2 часа 41 минуту. Тьяго 6 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Бразилец сумел одержать победу с пятого матчбола.

За выход в четвертьфинал Монтейро поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном (2).