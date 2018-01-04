Донской, Куэрри, Иснер, Андерсон, Нисикори сыграют на новом турнире в Нью-Йорке

Стал известен заявочный лист на турнир в Нью-Йорке, который пройдёт с 11 по 18 февраля и заменит соревнования, ранее проводившиеся в Мемфисе — Memphis Open. Из нынешней топ-20 в Нью-Йорк заявились американцы Сэм Куэрри с Джоном Иснером и южноафриканец Кевин Андерсон, который в прошлом году вышел в финал проводящегося в этом же городе турнира «Большого шлема» US Open.



Также в Нью-Йорк планируют приехать японец Кей Нисикори, южнокореец Чхун Хён, хорват Иво Карлович и многие другие теннисисты. Из россиян на турнир заявлен Евгений Донской.