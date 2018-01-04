Свитолина вышла в полуфинал турнира в Брисбене на отказе Конты

Украинская теннисистка Элина Свитолина (3) вышла в полуфинал турнира в Брисбене. Её соперница по четвертьфинальному матчу, британка Йоханна Конта (5), досрочно завершила встречу в третьем сете, уступая 6:1, 6:7 (6:8), 2:3. К этому моменту теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. Конта 9 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Свитолиной 4 эйса.

За выход в финал Свитолина сыграет с победительницей четвертьфинала между эстонкой Кайей Канепи (Q) и чешкой Каролиной Плишковой (2).

В другом матче белоруска Александра Саснович(Q) взяла верх над француженкой Ализе Корне со счётом 3:6, 6:2, 6:3.