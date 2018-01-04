Бегу вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне, обыграв Бабош

Румынская теннисистка Ирина Бегу, получившая от организаторов 4-й номер посева, вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. В четвертьфинальном матче Бегу в двух сетах обыграла восьмую сеяную Тимю Бабош (8) из Венгрии со счётом 7:5, 7:5. Матч продолжался 1 час 55 минут. Бегу 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету Бабош 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 4 брейка.

За выход в финал Бегу сыграет с победительницей четвертьфинального матча Симона Халеп (Румыния, 1) — Арина Соболенко (Беларусь).