24 эйса помогли Андерсону выйти в полуфинал турнира в Пуне

Второй сеяный Кевин Андерсон из ЮАР вышел в полуфинал турнира в Пуне. В четвертьфинале Андерсон в трёх сетах обыграл седьмую ракетку соревнований, Михаила Кукушкина из Казахстана, со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 6:2. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Андерсон 24 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Кукушкина 4 эйса, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

За выход в финал Андерсон сыграет с французом Бенуа Пэром (4/WC), который в своём четвертьфинале в трёх сетах одолел голландца Робина Хасе (5) — 7:5, 2:6, 6:3.