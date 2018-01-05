Севастова: Саснович в Брисбене вообще зажигает

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала победу над сербкой Александрой Крунич на турнире в Брисбене (6:2, 6:4) и поделилась мнением о своей следующей сопернице, белоруске Александре Саснович, которая вышла в основную сетку из квалификации.

«Думаю, мне сегодня повезло выиграть в двух сетах. Моя подача опять спасла меня. Но, с психологической точки зрения, всё могло быть и лучше.

В полуфинале буду играть с Саснович — я тренировалась с ней пару раз и очень хорошо её знаю. В Брисбене уже пообщались, но за её матчами я не следила. Она сильная теннисистка, а здесь вообще зажигает. Одержала уже шесть побед – это очень тяжело, это почти как победа на турнире», — цитирует Севастову пресс-служба турнира.