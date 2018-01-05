Кирьос добыл волевую победу над Долгополовым в четвертьфинале Брисбена

Австралиец Ник Кирьос (3) пробился в полуфинал турнира в Брисбене. В четвертьфинальном поединке он с трудом одолел украинца Александра Долгополова — 1:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался полтора часа. На счету Кирьоса 18 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 из 4 реализованных брейк-пойнтов. Долгополов подал навылет 6 раз, совершил 3 двойные ошибки и использовал 1 из 3 брейк-пойнтов. За место в финале Кирьос сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 1) — Кайл Эдмунд (Великобритания).

В полуфинал турнира пробился ещё один австралиец — Алекс де Минор. В четвертьфинале он уверенно обыграл американца Майкла Ммо — 6:4, 6:0.