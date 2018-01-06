Харрисон стал первым финалистом соревнований в Брисбене

Американец Райан Харрисон в полуфинале турнира в Брисбене оказался сильнее австралийца Алекса де Минора (WC) со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 37 минут. 25-летний уроженец Лос-Анджелеса, занимающий 47-е место в рейтинге АТР, 14 раз подал навылет, допустив 5 двойных ошибок. Его 18-летний оппонент исполнил 9 эйсов при 5 двойных. Оба игрока сделали по 3 брейка.

За второй титул в карьере и первый в текущем сезоне Харрисон поспорит либо с болгарином Григором Димитровым (1), либо с австралийцем Ником Кирьосом (3).