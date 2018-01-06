Кербер уверенно обыграла Бенчич и сравняла счёт в финале Кубка Хопмана

Немка Анжелика Кербер уверенно переиграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:4, 6:1 в рамках финала выставочного командного турнира Кубок Хопмана в Перте.

Ранее Роджер Федерер взял верх над Александром Зверевым. Таким образом, счёт в решающем противостоянии стал равным. Чемпион Кубка Хопмана — 2018 определится в миксте, который начнётся в 15:00 по московскому времени.

В активе сборных Германии и Швейцарии по две победы в турнире. Швейцарцы выигрывали Кубок Хопмана в 1992 и 2001 году, а немцы завоёвывали трофей в 1993 и 1995 году.