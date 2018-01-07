Симон: очень трудно чувствовать себя комфортно в матче с Андерсоном

Француз Жиль Симон, впервые за четыре матча обыгравший южноафриканца Кевина Андерсона и завоевавший на турнире в Пуне (Индия) свой первый титул за три года, прокомментировал этот результат.



«Это был отличный матч. Думаю, я сыграл здорово. Раньше я никогда не побеждал Кевина, так что победа над ним в финале — великолепный результат. Очень трудно чувствовать себя комфортно, играя против него. У него мощнейшая подача, он умеет здорово контролировать игру — но мне удалось сохранить спокойствие и просто играть в свой теннис», — приводит слова Симона официальный сайт ATP.

Симон завоевал первый титул за 3 года, победив Андерсона в финале турнира в Пуне