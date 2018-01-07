Долгополов одолел Троицки и встретится с Фоньини на турнире в Сиднее

Украинец Александр Долгополов в первом круге турнира в Сиднее переиграл серба Виктора Троицки со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:5. Поединок продолжался 2 часа 20 минут. 29-летний киевлянин, занимающий 38-е место в рейтинге АТР, 13 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок, реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 и проиграл 4 гейма на своей подаче. Его оппонент совершил 13 эйсов и 7 двойных. Во втором круге Долгополов сыграет с итальянцем Фабио Фоньини (4).

Также определился первый соперник лидера посева испанца Альберта Рамоса-Виньоласа. Им стал итальянец Паоло Лоренци.