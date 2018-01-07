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Макарова победила Остапенко в первом круге турнира в Сиднее

Теннис

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Сиднее победила латвийку Елену Остапенко (3) со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 33-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила столько же двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Елена трижды подала навылет при 11 двойных.

Следующей соперницей Макаровой станет либо её соотечественница Дарья Касаткина, либо чешка Барбора Стрыцова.

Сидней (ж) 2018. 1-й круг
07 января 2018 года, воскресенье. 08:05 МСК
Елена
Остапенко
Екатерина
Макарова
6:7 1:6
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