Макарова победила Остапенко в первом круге турнира в Сиднее

Россиянка Екатерина Макарова в первом круге турнира в Сиднее победила латвийку Елену Остапенко (3) со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. 29-летняя москвичка, занимающая 33-е место в рейтинге WТА, исполнила 4 эйса, допустила столько же двойных ошибок, реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Елена трижды подала навылет при 11 двойных.

Следующей соперницей Макаровой станет либо её соотечественница Дарья Касаткина, либо чешка Барбора Стрыцова.