Путинцева победила Осаку, Корне проиграла Бузэрнэску в Хобарте

Юлия Путинцева в первом круге турнира в Хобарте победила японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:3. Следующей оппоненткой 23-летней москвички, выступающей за Казахстан, станет либо украинка Леся Цуренко (5), либо венгерка Тимя Бабош.

Завершила борьбу за титул четвёртая сеяная француженка Ализе Корне, проигравшая в первом круге румынке Михаэле Бузэрнэску со счётом 2:6, 4:6. За выход в четвертьфинал 59-я ракетка мира поспорит с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) (Q).