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Путинцева победила Осаку, Корне проиграла Бузэрнэску в Хобарте

Теннис

Юлия Путинцева в первом круге турнира в Хобарте победила японку Наоми Осаку со счётом 6:3, 6:3. Следующей оппоненткой 23-летней москвички, выступающей за Казахстан, станет либо украинка Леся Цуренко (5), либо венгерка Тимя Бабош.

Завершила борьбу за титул четвёртая сеяная француженка Ализе Корне, проигравшая в первом круге румынке Михаэле Бузэрнэску со счётом 2:6, 4:6. За выход в четвертьфинал 59-я ракетка мира поспорит с победительницей матча Анна-Лена Фридзам (Германия) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) (Q).

Хобарт 2018. 1-й круг
07 января 2018 года, воскресенье. 09:00 МСК
Юлия
Путинцева
Наоми
Осака
6:3 6:3
Хобарт 2018. 1-й круг
07 января 2018 года, воскресенье. 05:30 МСК
Ализе
Корне
Михаэла
Бузэрнеску
2:6 4:6
Хобарт 2018. 1-й круг
07 января 2018 года, воскресенье. 07:00 МСК
Варвара
Лепченко
Мона
Бартель
6:0 7:6
Хобарт 2018. 1-й круг
07 января 2018 года, воскресенье. 04:00 МСК
Беатрис
Хаддад-Майя
Лизетт
Кабрера
6:3 6:2
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