Макарова: в начале игры нервничала, потому что это был мой первый матч в сезоне

Россиянка Екатерина Макарова, начавшая выступление на турнире в Сиднее (Австралия) с победы над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 латвийкой Еленой Остапенко со счётом 7:6 (7:3), 6:1, прокомментировала этот результат.



«Для меня это был первый матч в нынешнем сезоне, так что вначале я, конечно, нервничала. Но я старалась играть стабильно и в то же время агрессивно, и в решающие моменты это сработало», — приводит слова Макаровой Daily Times.

Во втором круге Макарова встретится либо со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной, либо с чешкой Барборой Стрыцовой.