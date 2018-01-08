Карловский вышел во второй круг челленджера в Бангкоке, Неделько выбыл

Российский теннисист Евгений Карловский вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Бангкоке, обыграв представителя Германии Доминика Кёпфера со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 37 минут. Евгений 8 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Карловский поспорит с победителем матча Фредерик Нильсен (Дания, Q) — Ян Цунхуа (Китайский Тайбэй, 4).

Ещё один представитель России Иван Неделько (5) проиграл испанцу Бернабе Сапата Миральесу со счётом 7:5, 2:6 5:7.