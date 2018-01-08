Маррей: хочу дождаться, когда старшая дочь сможет приходить и смотреть мои матчи

Британец Энди Маррей, который перенёс операцию на бедре, надеется играть в теннис достаточно долго, чтобы его старшая дочь, София, могла смотреть его матчи и понимать происходящее. В феврале Софии исполнится два года.



«Хочу играть в теннис до тех пор, пока моя старшая дочь сможет смотреть мои матчи и понимать, чем я занимаюсь всю жизнь. Очень хочу дождаться этого, и это среди прочего мотивирует меня продолжать карьеру.



Будет здорово, если она сможет сама приходить и смотреть, как я бью по мячам на тренировке. Мне нравится, что дети многих других игроков путешествуют с ними по турнирам, когда подрастают достаточно, чтобы понимать, что происходит», — приводит слова Маррея The Times.