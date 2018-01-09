Макарова проиграла Стрыцовой во втором круге в Сиднее

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга она в двух сетах уступила чешке Барборе Стрыцовой — 4:6, 1:6.

Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Стрыцова подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Макаровой три эйса и семь двойных ошибок, также россиянка заработала 14 брейк-пойнтов, из которых реализовала 2.

За место в полуфинале Стрыцова сыграет с победительницей австралийского дерби между Эшли Барти и Эллен Перес (WC).