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Макарова проиграла Стрыцовой во втором круге в Сиднее

Теннис

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее. В матче второго круга она в двух сетах уступила чешке Барборе Стрыцовой — 4:6, 1:6.

Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Стрыцова подала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Макаровой три эйса и семь двойных ошибок, также россиянка заработала 14 брейк-пойнтов, из которых реализовала 2.

За место в полуфинале Стрыцова сыграет с победительницей австралийского дерби между Эшли Барти и Эллен Перес (WC).

Сидней (ж) 2018. 2-й круг
09 января 2018 года, вторник. 06:45 МСК
Екатерина
Макарова
Барбора
Стрыцова
4:6 1:6
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