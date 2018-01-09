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Кербер в 3 сетах обыграла В. Уильямс во 2-м круге турнира в Сиднее

Теннис

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее в трёх партиях обыграв представительницу США Винус Уильямс (2) со счётом 5:7, 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Уроженка Бремена совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Уильямс 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее бывшая первая ракетка мира поспорит с представительницей Словакии Доминикой Цибулковой. Турнир завершится 13 января.

Сидней (ж) 2018. 2-й круг
09 января 2018 года, вторник. 13:55 МСК
Анжелика
Кербер
Винус
Уильямс
5:7 6:3 6:1
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