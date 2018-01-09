Надаль проиграл Гаске на выставочном турнире в Куйонге

Француз Ришар Гаске одолел испанца Рафаэля Надаля в матче первого дня выставочного турнира в Куйонге со счётом 6:4, 7:5. Отметим, что в очном противостоянии, учитывающем матчи на турнирах АТР и «Большого шлема», Надаль уверенно лидирует со счётом 15-0.

Ещё один представитель Испании Пабло Карреньо-Буста одержал волевую победу над бельгийцем Давидом Гоффеном — 1:6, 7:6 (7:4), 6:3.

В третьем матче дня японец Йосихито Нисиока уверенно победил австралийца Бернарда Томича со счётом 6:3, 6:3, а в единственной женской встрече немка Андреа Петкович переиграла австралийку Дестани Айава — 3:6, 6:3, 6:2.