Сборная США победила команду International на турнире в Аделаиде

Сборная США победила команду International со счётом 2-1 в матче выставочного турнира World Tennis Challenge в Аделаиде.

Братья Боб и Майк Брайаны в парной встрече оказались сильнее британца Джейми Маррея и Бруно Суареса со счётом 6:2, 6:2. Киприот Маркос Багдатис сравнял счёт, одолев Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 6:3, а решающее очко американцам принесли Робби Джинепри и Мансур Бахрами, победившие Матса Виландера и Анри Леконта — 7:6.

В соревнованиях также выступает сборная Австралии. Победителем станет команда, которая наберёт наибольшее количество очков.