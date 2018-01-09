Надаль: сейчас с коленом всё в порядке, иначе я бы на корт не вышел

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, уступивший в матче выставочного турнира в Куйонге французу Ришару Гаске со счётом 4:6, 5:7, прокомментировал своё состояние здоровья.

«Сейчас с коленом всё в порядке, у меня нет боли. Если бы я не восстановился после травмы, то не приехал бы сюда и не вышел на корт. Думаю, это порадует моих болельщиков. Я буду усердно работать перед Открытым чемпионатом Австралии, чтобы подойти к турниру в наиболее оптимальной форме», — приводит слова Надаля Tennis World.