Возняцки: для меня сейчас важнее завоёвывать титулы, чем стать 1-й в рейтинге

Вторая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки заявила, что борьба за лидерство в женской табели о рангах не являятся для неё главным приоритетом.

«Конечно, я слышу много разговоров о борьбе за первое место в рейтинге, это объяснимо. Не знаю, как другие теннисистки, но я уже была первой, поэтому для меня сейчас важнее играть в решающих матчах и завоёвывать титулы. При этом, конечно, я бы с радостью вернулась на первую позицию», — приводит слова Возняцки Tennis Now.

На данный момент Возняцки уступает лидирующей румынке Симоне Халеп 335 баллов.