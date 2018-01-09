А. Зверев попал мячом в лицо Кирьосу во время выставочного матча в Сиднее

Немец Александр Зверев попал мячом в лицо австралийцу Нику Кирьосу во время выставочного матча в Сиднее, в котором он играл в паре с болгарином Григором Димитровым, а партнёром Ника по дуэту был Ллейтон Хьюитт.

В одном из розыгрышей Кирьос вышел к сетке и прикрыл лицо ракеткой, но Зверев послал снаряд как раз в голову сопернику. После этого австралиец рухнул на корт, показывая, как ему больно, а немецкий теннисист переступил через сетку и стал в шутливой манере утешать оппонента.

Посмотреть видео можно на канале Australian Open в YouTube.