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Медведев в трёх сетах одолел Доналдсона и сыграет с Лоренци на турнире в Сиднее

Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев (Q) пробился в четвертьфинал турнира в Сиднее, в трёх партиях одолев представителя США Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Даниил 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляциию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Доналдсон в Сиднее.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Медведев поспорит с представителем Италии Паоло Лоренци. Турнир завершится 13 января.

Сидней (м) 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 07:55 МСК
Джаред
Доналдсон
Даниил
Медведев
3:6 6:4 5:7
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