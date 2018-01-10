Медведев в трёх сетах одолел Доналдсона и сыграет с Лоренци на турнире в Сиднее

Российский теннисист Даниил Медведев (Q) пробился в четвертьфинал турнира в Сиднее, в трёх партиях одолев представителя США Джареда Доналдсона со счётом 6:3, 4:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут. Даниил 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляциию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Доналдсон в Сиднее.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Медведев поспорит с представителем Италии Паоло Лоренци. Турнир завершится 13 января.