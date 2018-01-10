Пуиг: иногда я думала, что победа на Олимпиаде стала моим проклятием

Пуэрториканка Моника Пуиг рассказала о трудностях, которые начались у неё после победы на Олимпийских играх 2016 года.

«Я не была готова к тому, что произойдёт впоследствии. Меня словно застали врасплох. От меня стали ожидать слишком многого, и я начала оказывать на себя слишком большое давление. Иногда я думала, что победа на Олимпиаде стала моим проклятием. В то время я словно утратила себя. Однако иногда нужно пройти через все ошибки, чтобы чему-то научиться.

Я поняла, что дело не в удаче, а в моих способностях. Просто всё отлично сложилось в нужный момент. И мне по силам вновь обрести былую форму и выступать стабильнее. После урагана Мария я подумала, что, возможно, успех на Олимпиаде дал мне возможность стать голосом Пуэрто-Рико», — написала Пуиг в колонке на Players Voice.