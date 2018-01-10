Гаврилова стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова в двух сетах обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур (WC) во втором круге турнира в Сиднее со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Дарья 7 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету Саманты 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В четвертьфинале Гаврилова должна была сыграть с испанкой Гарбинье Мугурусой (1), но та снялась с турнира из-за травмы бедра. В полуфинале Дарья сразится с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия) —Эшли Барти (Австралия).