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Гаврилова стала первой полуфиналисткой турнира в Сиднее

Теннис

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова в двух сетах обыграла свою соотечественницу Саманту Стосур (WC) во втором круге турнира в Сиднее со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 33 минуты. Дарья 7 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и взяла 5 геймов на подаче соперницы. На счету Саманты 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В четвертьфинале Гаврилова должна была сыграть с испанкой Гарбинье Мугурусой (1), но та снялась с турнира из-за травмы бедра. В полуфинале Дарья сразится с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия)Эшли Барти (Австралия).

Сидней (ж) 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 11:10 МСК
Дарья
Гаврилова
Саманта
Стосур
6:4 6:2
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