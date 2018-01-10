Джокович проиграл Хьюитту на турнире Tie Break Tens, Надаль вышел в финал

В Мельбурне проходит выставочный турнир Tie Break Tens, матчи которого проводятся в виде тай-брейка до 10 очков.

В четвертьфинале серб Новак Джокович проиграл австралийцу Ллейтону Хьюитту со счётом 6:10. Испанец Рафаэль Надаль разгромил представителя Франции Люку Пуи — 10:1.

Чех Томаш Бердых обыграл австралийца Ника Кирьоса со счётом 10:8, а канадец Милош Раонич, заменивший швейцарца Стэна Вавринку, оказался сильнее австрийца Доминика Тима — 10:7.

В первом полуфинале Надаль одолел Хьюитта со счётом 13:11.