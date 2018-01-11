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Никулеску снялась с турнира в Хобарте, Цуренко разгромила Соболенко

Теннис

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (2) без борьбы вышла в полуфинал турнира в Хобарте. Её соперница по четвертьфинальному матчу румынка Моника Никулеску (Q) приняла решение сняться с соревнований из-за проблем с шеей.

За выход в финал Мертенс поспорит с британкой Хитер Уотсон (Q), которая победила представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:0, 6:4.

В ещё одном четвертьфинальном поединке украинка Леся Цуренко (5) разгромила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:1 и сыграет с победительницей встречи Михаэла Бузэрнеску (Румыния)Элисон Риске (США).

Хобарт 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 05:30 МСК
Моника
Никулеску
Элисе
Мертенс
Rt
Хобарт 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 04:10 МСК
Донна
Векич
Хитер
Уотсон
0:6 4:6
Хобарт 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 05:30 МСК
Арина
Соболенко
Леся
Цуренко
1:6 1:6
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