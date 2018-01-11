Никулеску снялась с турнира в Хобарте, Цуренко разгромила Соболенко

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (2) без борьбы вышла в полуфинал турнира в Хобарте. Её соперница по четвертьфинальному матчу румынка Моника Никулеску (Q) приняла решение сняться с соревнований из-за проблем с шеей.

За выход в финал Мертенс поспорит с британкой Хитер Уотсон (Q), которая победила представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 6:0, 6:4.

В ещё одном четвертьфинальном поединке украинка Леся Цуренко (5) разгромила представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:1, 6:1 и сыграет с победительницей встречи Михаэла Бузэрнеску (Румыния) —Элисон Риске (США).