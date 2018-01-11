Фоньини: с нетерпением жду матча с Медведевым, он отличный молодой игрок

Итальянец Фабио Фоньини прокомментировал свою победу над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Сиднее со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с россиянином Даниилом Медведевым.



«Это был очень долгий матч. С самого начала мне пришлось нелегко. Первый сет получился сумасшедшим. Я вёл 4:1 с двумя брейками и проиграл партию. Во втором я уступал с брейком, но победил на тай-брейке. Играть с Маннарино всегда непросто. Я очень рад своему первому выходу в полуфинал в Сиднее и в целом доволен игрой.



С нетерпением жду матча с Медведевым. Я постараюсь добиться своей цели и выйти в финал. Даниил — молодой парень, он играет отлично, так что мне нужно как следует подготовиться», — цитирует Фоньини официальный сайт тура.

Медведев вышел в полуфинал турнира в Сиднее, где встретится с Фоньини