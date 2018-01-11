Барти: здорово, что зрители в Сиднее увидят австралийский полуфинал

Австралийка Эшли Барти поделилась впечатлениями от победы над чешкой Барборой Стрыцовой со счётом 6:3, 6:2 в четвертьфинале турнира в Сиднее.

«Я старалась играть свободно и не думать об ожиданиях болельщиков, чтобы не оказывать на себя дополнительного давления.

Что касается полуфинала с Гавриловой, то мы с Дашей отлично знаем друг друга. Здорово, что зрители увидят австралийский полуфинал на домашнем турнире. Надеюсь, нас всех ждёт потрясающий матч", — приводит слова Барти официальный сайт WТА.

Во втором полуфинале немка Анжелика Кербер сыграет с итальянкой Камиллой Джорджи.