Дабровски и Сюй Ифань победили лидеров посева в финале турнира в Сиднее

Канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань (3) стали победительницами турнира в Сиднее в парном разряде. В финале они в двух партиях обыграли лидеров посева Чань Юнжань из Китайского Тайбэя и чешку Андреа Главачкову со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 56 минут. Дабровски и Сюй Ифань дважды подали навылет и реализовали 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 7 двойных ошибок и 1 брейк.

Для Дабровски этот титул на турнире WTA стал 6-м в карьере в парном разряде, для Сюй Ифань — 7-м.