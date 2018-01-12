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Соперницей Мертенс в финале турнира в Хобарте будет Бузэрнеску

Теннис

Румынская теннисистка Михаэла Бузэрнеску вышла в финал турнира в Хобарте, в двух партиях обыграв представительницу Украины Лесю Цуренко (5) со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты. Михаэла совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале, который состоится 13 января, Бузэрнеску сыграет с действующей чемпионкой этого турнира представительницей Бельгии Элисе Мертенс, посеянной под вторым номером.

Хобарт 2018. 1/2 финала
12 января 2018 года, пятница. 11:00 МСК
Леся
Цуренко
Михаэла
Бузэрнеску
2:6 2:6
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