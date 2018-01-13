А. Зверев: не хочу показаться самоуверенным, но я не просто так стал 4-м в мире

Немец Александр Зверев рассказал, в какой форме подходит к старту Australian Open.

«Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем на Кубке Хопмана. Я неоднократно говорил, что рассматриваю турнир в Перте как часть межсезонья. Я много тренировался и до, и во время Кубка Хопмана, поэтому понимал, что не смогу показать там свой лучший теннис. Сейчас я играю лучше и полностью готов к первому турниру „Большого шлема“ в сезоне.

Не думаю, что мне нужно многое улучшать, дело в мелочах. В прошлом сезоне я показал, что могу побеждать лучших. Не хочу показаться самоуверенным, но я не просто так стал четвёртой ракеткой мира. Я упорно работаю. Хочу в этом году добиться прогресса на Grand Slam», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.