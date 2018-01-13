Янчук: победа Медведева на турнире в Сиднее — действительно значимое достижение

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от победы россиянина Даниила Медведева на турнире в Сиднее.

«Прекрасный успех на серьёзном турнире накануне великого события – „Большого шлема“. Он прибавляет, мы видели его потенциал и в прошлом году. Но то, что он выиграл такой значимый турнир, – действительно

достижение. Хорошая форма и хороший настрой позволяют рассчитывать на успешное выступление на предстоящем Australian open. Многое будет зависеть от того, пройдёт ли он первый круг. Это такой психологический барьер, потому что он будет играть против австралийца, за которого все будут болеть.

Но надо отметить, что и в победном финале в Сиднее Даниил играл против австралийца – Алекса де Минора. Австралиец очень интересный малый, хорошие скорости, борется до конца. Медведев одолел сложного

соперника в финале. Будем надеяться, что ему удастся восстановиться после такого финала. Будем переживать и болеть", — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.