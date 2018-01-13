Бычкова: Медведев и Рублёв сделали отличную заявку на успех в этом сезоне

Известная российская теннисистка Екатерина Бычкова оценила значимость победы Даниила Медведева на турнире в Сиднее.

«К сожалению, я не смотрела матч Даниила Медведева с Алексом де Минором. Но очень здорово, что Даниил победил. Он молодец. Это отличная заявка на сезон у наших ребят: кроме Медведева, ещё Андрей Рублёв хорошо сыграл в Дохе. Сезон начинается очень позитивно для российского тенниса. Что касается такого энергозатратного финала, то это пойдёт только на пользу Даниилу Медведеву перед выступлением на Australian Open. Подобная победа вселяет уверенность в себе, показывает, что можно расти и выигрывать турнир такого высокого уровня. Тем более есть ещё перерыв на перелёт в Мельбурн, он успеет восстановиться.



Про Алекса де Минора не могу ничего сказать, не смотрела ни одного его матча. Лишь читала, что он восходящая звезда, потому что провёл весь турнир на очень хорошем уровне. Но посмотрим, что будет происходить на следующей неделе, когда чемпионат Австралии начнётся», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.