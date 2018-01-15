Остапенко стартовала на Australian Open с победы над Скьявоне

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко (7) вышла во второй круг Australian Open — 2018. В матче первого раунда она обыграла итальянку Франческу Скьявоне — 6:1, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. Остапенко подала навылет 5 раз, заработала 28 виннеров, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Скьявоне 1 эйс, 4 виннера, 7 двойных ошибок и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге Остапенко сыграет с китаянкой Дуань Инъин, которая на старте турнира разгромила представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо — 6:0, 6:1.

Также во второй круг Australian Open вышли словачка Магдалена Рыбарикова (19) и француженка Ализе Корне.

Турнирная сетка Australian Open.