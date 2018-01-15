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Остапенко стартовала на Australian Open с победы над Скьявоне

Теннис

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко (7) вышла во второй круг Australian Open — 2018. В матче первого раунда она обыграла итальянку Франческу Скьявоне — 6:1, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 14 минут. Остапенко подала навылет 5 раз, заработала 28 виннеров, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету Скьявоне 1 эйс, 4 виннера, 7 двойных ошибок и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов. Во втором круге Остапенко сыграет с китаянкой Дуань Инъин, которая на старте турнира разгромила представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо — 6:0, 6:1.

Также во второй круг Australian Open вышли словачка Магдалена Рыбарикова (19) и француженка Ализе Корне.

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:15 МСК
Елена
Остапенко
Франческа
Скьявоне
6:1 6:4
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:15 МСК
Дуань
Инъин
Мариана
Дуке-Мариньо
6:0 6:1
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:10 МСК
Тэйлор
Таунсенд
Магдалена
Рыбарикова
0:6 5:7
Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 03:10 МСК
Ализе
Корне
Синьюй
Ван
6:4 6:2

Турнирная сетка Australian Open.

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