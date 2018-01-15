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Вандевей уступила Бабош на старте Открытого чемпионата Австралии

Теннис

Американка Коко Вандевей (10) не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уступила венгерке Тиме Бабош — 6:7 (4:7), 2:6.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. Вандевей подала 10 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 10. На счету Бабош 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 из 4 реализованных брейк-пойнта.

За место в третьем круге Australian Open Вандевей сыграет с победительницей противостояния Карла Суарес-Наварро (Испания) — Магдалена Фрех (Польша, Q).

Australian Open (ж) 2018. 1-й круг
15 января 2018 года, понедельник. 04:30 МСК
Тимя
Бабош
Коко
Вандевей
7:6 6:2
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