Вандевей уступила Бабош на старте Открытого чемпионата Австралии

Американка Коко Вандевей (10) не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она уступила венгерке Тиме Бабош — 6:7 (4:7), 2:6.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. Вандевей подала 10 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 10. На счету Бабош 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 3 из 4 реализованных брейк-пойнта.

За место в третьем круге Australian Open Вандевей сыграет с победительницей противостояния Карла Суарес-Наварро (Испания) — Магдалена Фрех (Польша, Q).