В. Уильямс: не думаю, что я провела плохой матч

Американка Винус Уильямс прокомментировала своё поражение от швейцарки Белинды Бенчич в первом круге Australian Open со счётом 3:6, 5:7. В 2017 году Уильямс-старшая дошла до финала Открытого чемпионата Австралии.



«Белинда играла прекрасно. Не думаю, что я провела плохой матч. Просто соперница действовала выше всяких похвал. Стоит отдать ей должное. Пока я не видела статистику. Но не думаю, что играла плохо и ошибалась в каждом ударе. Просто не сложилось.

Прошлый год остался в прошлом. Настал новый год. Нельзя жить прошлым, это невозможно», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.