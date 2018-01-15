Рублёв: Феррер — один из лучших игроков этого поколения

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над испанцем Давидом Феррером в первом круге Australian Open — 2018, одержанную со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 6:2, 6:7 (8:6), 6:2. Во втором круге Рублёв сыграет с киприотом Маркосом Багдатисом, финалистом Australian Open — 2006.



«Ожидал, если честно, всего, потому что Феррер — один из лучших игроков этого поколения. Так что я знал, что это большая проверка, что придётся отдать на корте всё. Я доволен поединком, более чем. И играл я здорово, и психологически это был мой лучший матч за долгое время.



Сильно ли ощущается усталость? Конечно, я очень устал! Надо успеть хорошо восстановиться. Высплюсь завтра немного, немного поиграю и буду готовиться целенаправленно к следующему матчу», — сказал Рублёв в интервью «Лайфу».