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Фоньини вышел во второй круг Australian Open, где встретится с Донским

Теннис

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (25) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Аргентины Орасио Себальоса со счётом 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты. Фабио 16 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Фоньини поспорит с представителем России Евгением Донским.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 07:15 МСК
Орасио
Себальос
Фабио
Фоньини
4:6 4:6 5:7
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