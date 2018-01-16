Фоньини вышел во второй круг Australian Open, где встретится с Донским

Итальянский теннисист Фабио Фоньини (25) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв представителя Аргентины Орасио Себальоса со счётом 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты. Фабио 16 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Фоньини поспорит с представителем России Евгением Донским.