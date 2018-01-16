Младенович потерпела 15-е поражение подряд, уступив Богдан в Мельбурне

Французская теннисистка Кристина Младенович (11) не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах проиграв представительнице Румынии Ане Богдан со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. Кристина 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

Для Младенович это поражение стало 15-м подряд.

За выход в третий круг Богдан поспорит с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Хитер Уотсон (Великобритания).