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Дель Потро победил Тиафо и сыграет с Хачановым во втором круге Australian Open

Теннис

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (12) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут. Уроженец Тандиля 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии дель Потро поспорит с россиянином Кареном Хачановым.

Australian Open (м) 2018. 1-й круг
16 января 2018 года, вторник. 13:00 МСК
Фрэнсис
Тиафо
Хуан-Мартин
дель Потро
3:6 4:6 3:6
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