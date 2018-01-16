Дель Потро победил Тиафо и сыграет с Хачановым во втором круге Australian Open

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (12) вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв представителя США Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут. Уроженец Тандиля 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии дель Потро поспорит с россиянином Кареном Хачановым.