Курникова и Иглесиас впервые опубликовали фотографии своих детей

Бывшая восьмая ракетка мира, полуфиналистка Уимблдона-1997 россиянка Анна Курникова и известный испанский певец Энрике Иглесиас впервые опубликовали фотографии своих детей, Люси и Николаса, появившихся на свет в середине декабря 2017 года. Оба родителя подписали фотографии одинаково: «Моё солнышко».

Посмотреть фотографию можно на странице Курниковой в «Инстаграме».

Посмотреть фотографию можно на странице Иглесиаса в «Инстаграме».

Источник: Анна Курникова родила двойню от Энрике Иглесиаса

В одиночном разряде Анна выиграла один турнир, а в парном завоевала 16 титулов, включая две победы на Australian Open.