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Свитолина вышла в третий круг Australian Open, где сыграет с Костюк

Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) добыла волевую победу над чешкой Катержиной Синяковой во втором круге Australian Open. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:1 в пользу Свитолиной.

Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Свитолина подала 9 эйсов, заработала 22 виннера, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 20 брейк-пойнтов. На счету Синяковой 1 эйс, 31 виннер, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Свитолина сыграет со своей 15-летней соотечественницей Мартой Костюк, которая стала самой молодой участницей третьего круга турнира «Большого шлема» с 1997 года.

Australian Open (ж) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 03:10 МСК
Катержина
Синякова
Элина
Свитолина
6:4 2:6 1:6
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