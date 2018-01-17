15-летняя Костюк стала самой юной участницей 3-го круга ТБШ за последние 20 лет

Украинка Марта Костюк (Q) продолжает побеждать на Australian Open — 2018. В матче второго круга 15-летняя теннисистка обыграла австралийку Оливию Роговску (WC) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась полтора часа. Костюк подала 6 эйсов, заработала 22 виннера, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Роговской 2 эйса, 13 виннеров, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. За место в четвёртом круге Костюк поспорит либо со своей соотечественницей Элиной Свитолиной (4), либо с чешкой Катержиной Синяковой.

Отметим, что 15-летняя украинка стала самой молодой участницей третьего круга турнира серии «Большого шлема» за последние почти 20 лет. В 1997 году в третьем круге US Open играла хорватка Мирьяна Лучич-Барони, которой тогда также было 15 лет.

Также в третий круг Открытого чемпионата Австралии вышла чешка Дениса Аллертова (Q), одолевшая китаянку Чжан Шуай — 6:4, 7:6 (7:5). Следующей соперницей Денисы будет либо россиянка Дарья Касаткина (22), либо польская теннисистка Магда Линетт.