Цонга вырвал победу у Шаповалова на Australian Open, проигрывая 1:2 по сетам

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга (15) пробился в третий раунд Australian Open. Во втором круге он добыл волевую победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Поединок продолжался 3 часа 37 минут. Цонга подал навылет 9 раз, заработал 50 виннеров, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Шаповалова 11 эйсов, 60 виннеров, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Следующим соперником француза станет либо австралиец Ник Кирьос (17), либо серб Виктор Троицки.

Также в третий круг пробились теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (23), грузин Николоз Басилашвили и итальянец Андреас Сеппи.