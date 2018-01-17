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Цонга вырвал победу у Шаповалова на Australian Open, проигрывая 1:2 по сетам

Теннис

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга (15) пробился в третий раунд Australian Open. Во втором круге он добыл волевую победу над канадцем Денисом Шаповаловым — 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Поединок продолжался 3 часа 37 минут. Цонга подал навылет 9 раз, заработал 50 виннеров, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Шаповалова 11 эйсов, 60 виннеров, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11. Следующим соперником француза станет либо австралиец Ник Кирьос (17), либо серб Виктор Троицки.

Также в третий круг пробились теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (23), грузин Николоз Басилашвили и итальянец Андреас Сеппи.

Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 04:30 МСК
Денис
Шаповалов
Жо-Вильфрид
Цонга
6:3 3:6 6:1 6:7 5:7
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 03:10 МСК
Малек
Жазири
Жиль
Мюллер
5:7 4:6 7:6 6:3 2:6
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 03:10 МСК
Николоз
Басилашвили
Рубен
Бемельманс
7:5 6:1 6:3
Australian Open (м) 2018. 2-й круг
17 января 2018 года, среда. 03:10 МСК
Йосихито
Нисиока
Андреас
Сеппи
1:6 3:6 4:6
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